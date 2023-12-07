УЄФА презентував відео про Шахтар під назвою "Дім далеко від дому". Спершу взяв слово Тарас Степаненко, який пояснив труднощі, через які команда проходить вже 9 років внаслідок війни.

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"Ніхто не має такого досвіду, як Шахтар. Команда з регіону, де багато промисловості, шахт, де люди знають, що таке важка праця. Цей дух і є духом Шахтаря. Це все передається з покоління в покоління, хлопці це відчувають.

Тим паче після 2014 року. Ми переїхали з Донецька, грали по всій території України, на різних стадіонах. Зараз взагалі граємо в Європі, бо немає можливості в Україні.

Цей сезон розпочався трохи сумбурно. По ходу сезону змінився тренер, що в Шахтарі буває дуже рідко. Новий тренер приїхав перед виїзною грою з Барселоною. Я уявляю, як йому було важко", – каже Тарас Степаненко.

Репортери УЄФА показують кадри матчів проти Барселони та Антверпена, супроводжуючи їх коментарями наставника.

"Це нагадувало американські гірки. Все сталося за 2-3 дні. Було нелегко. Для команди новий тренер – це завжди шок. Я полетів у Барселону, щоб зустрітися з представниками клубу. Наступного дня підписав контракт.

Атмосфера в команді була ненайкраща. Потрібно працювати з людьми, які розділені від своїх сімей і друзів, їхні близькі розкидані по всій планеті. Це важко психологічно, але вони тримаються професіоналами.

Очевидно, що в домашньому матчі з Барселоною більшість часу ми домінували. Не збавляли темп. Ми повністю заслужили перемогу, героїчну перемогу. Перемога – це не все, що потрібно. Але без перемоги не буде нічого.

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У поєдинку з Антверпеном я хотів побачити від футболістів максимальну самовіддачу. Я хотів, щоб команда будувала атаки з глибини, контролювала м'яч, вмикала пресинг. Хочу, щоб ми ризикували, тиснули на суперника та показували своє бажання перемогти", – каже Маріно Пушіч.

УЄФА показує відео з роздягальні Шахтаря, на яких Пушіч намагається підбадьорювати своїх футболістів ламаною українською: "Друг за друга. Покажемо зуби і емоції".

Далі боснійський хорват переходить на англійську та продовжує: "Бийтеся один за одного. Бийтеся за ваш народ. Бийтеся за вашу країну. І покажіть їм свій дух. Це найголовніше".

Тут лише уривок. Повний сюжет можна подивитися на офіційному сайті УЄФА за цим посиланням.