"Поехал с девками в Шацк", – комментатор оконфузился в прямом эфире

Прямой эфир футбольного матча между командами Второй лиги Нива Т – Буковина начался с курьеза.

Местный комментатор перед выходом команд на поле и началом трансляции забыл о том, что микрофон включен, и начал рассказывать кому-то забавную историю: "...обижаете – в пятый перешел". А у него есть старший брат, тоже Виталик, так же, как папа. Я говорю: "А Виталик есть на игре?". "Он папу не любит, поехал с девками в Шацк". Я говорю: "А мама?". "Да где-то должна прийти".

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