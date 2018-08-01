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"Поехал с девками в Шацк", – комментатор оконфузился в прямом эфире

31 июля 23:18 79 Читати українською
"Поехал с девками в Шацк", – комментатор оконфузился в прямом эфире
Нива Т

Прямой эфир футбольного матча между командами Второй лиги Нива Т – Буковина начался с курьеза.

Местный комментатор перед выходом команд на поле и началом трансляции забыл о том, что микрофон включен, и начал рассказывать кому-то забавную историю: "...обижаете – в пятый перешел". А у него есть старший брат, тоже Виталик, так же, как папа. Я говорю: "А Виталик есть на игре?". "Он папу не любит, поехал с девками в Шацк". Я говорю: "А мама?". "Да где-то должна прийти".

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Вторая лига2 турТернопольский городской стадион (Тернополь)

Нива Тернополь - Буковина: Суббота 28 июля 2018

Нива Тернополь
Матч окончен
0 : 2
Буковина
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Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига Нива Тернополь - Буковина
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