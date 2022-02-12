"Мбаппе сказал, что матчи с Реалом могут все изменить? Я не думаю, что столь важное решение будет принято через один матч или несколько. Он умный, зрелый парень, обладающий огромными способностями к анализу, всегда знает, чего он хочет для своей карьеры и своего будущего. Рядом с ним люди, советующие ему, как лучше поступить. Потому я не думаю, что это так.

"Я не собираюсь разговаривать с соперником": Мбаппе изменил планы из-за матча против Реала в ЛЧ

Я вижу, что он спокоен, сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для ПСЖ, как он и сказал. Нужно уважать его, и он примет решение после того, как это противостояние истечет", – приводит слова Почеттино Cadena SER.

Добавим, что поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится 15 февраля, начало в 22:00. Что касается Мбаппе, то француз провел за парижан 31 матч в этом сезоне, в которых отличился 21 голом и 16 ассистами.

ПСЖ в компенсированное время дожал Ренн – Мбаппе и Месси принесли победу перед матчем с Реалом в ЛЧ