"Мбаппе казав, що матчі з Реалом можуть все змінити? Я не думаю, що таке важливе рішення буде ухвалено через один матч або кілька. Він розумний, зрілий хлопець, який має величезні здібності до аналізу, завжди знає, чого він хоче для своєї кар'єри та свого майбутнього. Поруч із ним люди, які радять йому, як краще вчинити. Тому я не думаю, що це так.

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Я бачу, що він спокійний, зосереджений на тому, щоб зробити все можливе для ПСЖ, як він і сказав. Потрібно поважати його, і він ухвалить рішення після того, як це протистояння закінчиться", – наводить слова Почеттіно Cadena SER.

Додамо, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого, початок о 22:00. Щодо Мбаппе, то француз провів за парижан 31 матч у цьому сезоні, в яких відзначився 21 голом та 16 асистами.

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