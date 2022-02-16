Дуэль ПСЖ и Реала в Лиге чемпионов может повлиять на судьбу главных тренеров команд.

Флорентино Перес в очередной раз был потрясен талантом Маурисио Почеттино, сообщает The Independent.

Футболисты ПСЖ чуть не сломали нос Почеттино – специалисту понадобилась помощь врачей

Президент Реала давно "присматривается" к аргентинскому специалисту, а теперь получил полноценную "презентацию". А вот Карло Анчелотти откровенно разочаровал – трусливый стиль без ударов в створ ворот ПСЖ. Если второй матч в Мадриде подтвердит тенденции, то у Переса будет железный аргумент для приглашения Почеттино на место итальянца.

Добавим, что действующий контракт тренера ПСЖ рассчитан до лета 2023-го. Почеттино называли одним из приоритетных вариантов для Манчестер Юнайтед.

ПСЖ розбив немічний Реал: нестримний Мбаппе, героїзм Куртуа, або Чому Анчелотті має бути соромно