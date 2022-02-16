Мадридцы не смогли навязать борьбу ПСЖ, но были близки, чтобы увезти из столицы Франции ничью после первого матча 1/8 финала ЛЧ. Лишь магия Килиана Мбаппе уже в компенсированное время обеспечила хозяевам победу.

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Неудивительно, что парижане бурно отреагировали на победный гол. В разгар празднования Леандро Паредес чуть не сломал нос своему главному тренеру. Об этом рассказал Маурисио Почеттино.

"После гола Мбаппе я почувствовал две вещи. Первая – это радость, а вторая – то, что Паредес на радостях врезался в меня и влетел своим подбородком в мой нос. Сначала я думал, что у меня перелом. Я позвал врачей, сказал, что у меня, кажется, сломан нос, но, кажется, все обошлось", – цитирует Почеттино Marca.

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