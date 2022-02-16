Дуель ПСЖ і Реала в Лізі чемпіонів може вплинути на долю головних тренерів команд.

Флорентіно Перес вкотре був вражений хистом Маурісіо Почеттіно, інформує The Independent.

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Президент Реала давно "приглядається" до аргентинського фахівця, а тепер отримав повноцінну "презентацію". Натомість Карло Анчелотті відверто розчарував – боягузливий стиль без ударів в площину воріт ПСЖ. Якщо другий матч у Мадриді підтвердить тенденції, то Перес матиме залізний аргумент для запрошення Почеттіно на місце італійця.

Додамо, що чинний контракт тренера ПСЖ розрахований до літа 2023-го. Почеттіно називали одним з пріоритетних варіантів для Манчестер Юнайтед.

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