Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался относительно вероятного выхода на поле Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси в матче с Эвертоном в 33 туре АПЛ.

"Да, мы увидим. Фернандес и Дисаси находятся на стадии оценки. Они имеют разный тип проблем. Мы не верим, что это большие проблемы, но мы увидим, могут ли они быть доступны.

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На данный момент они не тренировались после Шеффилда. Мы не знаем, можно ли их привлечь в понедельник на игру с Эвертоном", – цитирует Почеттино Football.london.

Сейчас, кроме Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси, в лазарете Челси находятся Чилвел, Санчес, Стерлинг, Колвилл, Фофана, Джеймс, Лавия, Нкунку и Угочукву.

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Лондонцы находятся на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ с 44 очками в своем активе. Челси сыграет против Эвертона, за который выступает украинец Виталий Миколенко, в понедельник, 15 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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