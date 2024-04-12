Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо ймовірного виходу на поле Енцо Фернандеса та Акселя Дісасі у матчі з Евертоном у 33 турі АПЛ.

"Так, ми побачимо. Фернандес та Дісасі знаходяться на стадії оцінки. Вони мають різний тип проблем. Ми не віримо, що це великі проблеми, але ми побачимо, чи можуть вони бути доступними.

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На цей момент вони не тренувалися після Шеффілда. Ми не знаємо, чи можна їх залучити в понеділок на гру з Евертоном", – цитує Почеттіно Football.london.

Наразі, окрім Енцо Фернандеса та Акселя Дісасі, в лазареті Челсі перебувають Чілвел, Санчес, Стерлінг, Колвілл, Фофана, Джеймс, Лавія, Нкунку та Угочукву.

Лондонці перебувають на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 44 очками у своєму активі. Челсі зіграє проти Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко, у понеділок, 15 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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