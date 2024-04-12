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Мудрик не может похвастаться стабильной игрой и "железным" местом в старте Челси, поэтому вокруг него регулярно возникают трансферные слухи. Впрочем, сам 23-летний игрок на них не обращает внимания и счастлив в Лондоне. Зимой у него был вариант с арендой в Баварию, но до серьезных переговоров дело не дошло.

Напомним, в январе 2023 года Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Сейчас вингер провел в футболке "синих" 50 матчей, оформив 6 голов и 4 ассиста. Действующий контракт Михаила рассчитан до лета 2031 года, а нынешняя цена по Transfermarkt составляет 35 млн евро.

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