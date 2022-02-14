"Немає сумнівів: Лео – найкращий гравець світу, і він принесе багато радості ПСЖ та фанатам клубу. Він зробить те, що вміє, як завжди. Але через травми та виклики до збірної, куди його запрошували щомісяця, час на адаптацію скоротився. Мессі ніколи не шукатиме виправдань, як і ми.

Рятівна комбінація імені Мессі-Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Ренн

Але він ніколи не грав ніде, окрім Барселони. Коли ти переходиш у новий клуб, потрібно пройти через цей природний процес та звикнути до нового місця. Травми, переїзди, відсутність постійного контакту з партнерами означають, що час на адаптацію до команди збільшується, тому на повернення Мессі до кращої форми пішов час", – наводить слова Почеттіно Culture PSG з посиланням на EL Pais.

Додамо, що Мессі провів 20 матчів за ПСЖ, у яких забив 7 голів та віддав 8 асистів.

ПСЖ у компенсований час дотиснув Ренн – Мбаппе і Мессі принесли перемогу перед матчем із Реалом в ЛЧ