Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнениями по поводу встречи 4-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг и не забыл вспомнить о повреждении Лионеля Месси.

"Мы надеемся, что Лионель будет быстро восстанавливаться и вскоре вернется в состав. Больше ничего не могу сказать.

Месси выбыл на неопределенный срок из-за повреждений – Лео планирует сыграть в ожесточенном дерби

Относительно грядущего матча с РБ Лейпциг: мы должны выиграть. На нас лежит ответственность, нужно победить. Мы должны достичь положительного результата", – цитирует Почеттино RMC Sport .

К слову, Месси не попал в заявку парижан на 4-й тур Лиги чемпионов. Он пропустит несколько встреч из-за повреждения колена, которое беспокоит его с сентября, и мышечного дискомфорта.