Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

В заявку ПСЖ на игру с РБ Лейпциг попал 21 игрок, сообщает официальный сайт парижан. Отметим, что игру пропустит Лионель Месси из-за небольших проблем с коленом и мышечного дискомфорта, а также Серхио Рамос, Марко Верратти и Леандро Паредес.

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Голкиперы: Навас, Доннарумма, Летелье.

Защитники: Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Нуно Мендеш.

Полузащитники: Ди Мария, Данила, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Дина Эбимбе.

Нападающие: Мбаппе, Икарди, Неймар.

Напомним, поединок РБ Лейпциг – ПСЖ состоится в среду, 3 ноября. Парижане имеют 7 очков и лидируют в группе A, а немецкий клуб последний из 0 пунктов в активе.

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