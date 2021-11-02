Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо зустрічі 4-го туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг та не забув згадати про пошкодження Ліонеля Мессі.

"Ми сподіваємося, що Ліонель швидко відновлюватиметься і незабаром повернеться до складу. Більше нічого не можу сказати.

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Щодо прийдешнього матчу з РБ Лейпциг: ми маємо виграти. На нас лежить відповідальність, треба перемогти. Ми повинні досягти позитивного результату", – цитує Почеттіно RMC Sport.

Зауважимо, Мессі не потрапив у заявку парижан на 4-й тур Ліги чемпіонів. Він пропустить кілька зустрічей через пошкодження коліна, яке турбує його ще з вересня, і м'язовий дискомфорт.

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