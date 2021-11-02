Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси не сможет сыграть в ближайших поединках.

Месси травмировал колено еще 3 сентября в поединке Аргентина – Венесуэла в матче отбора в ЧМ-2022, сообщает Infobae.

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Боль беспокоит Лео до сих пор, и он пройдет курс реабилитации в одной из клиник Мадрида. Пока неизвестны точные сроки восстановления аргентинца, однако игрок настроен сыграть в поединке против Бразилии в рамках квалификации к ЧМ-2022, который состоится 17 ноября, начало в 01:30.

Месси провел за ПСЖ 8 поединков после своего перехода из Барселоны, в которых забил 3 гола (все в рамках Лиги чемпионов).

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