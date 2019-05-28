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Почеттино: Финал Лиги чемпионов не был целью Тоттенхэма

28 мая 23:49 17 Читати українською
Почеттино: Финал Лиги чемпионов не был целью Тоттенхэма
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о готовности своей команды к предстоящему финалу Лиги чемпионов против Ливерпуля.

 

"Был финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно нет. Но была цель выигрывать каждый матч. Преодолевать каждый барьер. Докладывать максимум усилий, чтобы знать: мы сделали все что могли. Думаю, это и привело нас к финалу.

Почеттино считает, что Тоттенхэм находится на вершине футбольного мира

Нас ждет один из лучших матчей, в которых только можно принять участие. Я думаю, что таких всего два – финал чемпионата мира и финал Лиги чемпионов.

Это не Почеттино против Клоппа и не тактическая битва. Здесь все будут решать эмоции", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, 1 июня в Мадриде на Ванда Метрополитано Тоттенхэм сыграет в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Тоттенхэм - Ливерпуль
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