Почеттино считает, что Тоттенхэм находится на вершине футбольного мира

Почеттино высоко оценивает достижения Тоттенхэма в текущем сезоне.

Аргентинец поделился мыслями относительно нынешних успехов команды.

"Что для нас означает выход в финал ЛЧ? Это значит, что мы на вершине футбольного мира, чего не все достигали. Это стоило огромных усилий, но мы люди скромные, поэтому мы наслаждались каждым мгновением.

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Главное – это страсть. Футбол, который мы все так любим, рожденный из эмоций и страсти. Футбол вдохновляет нас и захватывает. Игроки в профессиональном клубе все талантливые, это данность. Главное – чувствовать вдохновение от того, что ты любишь, и внутренний драйв, который подталкивает тебя. Это помогает наслаждаться тем, что мы делаем каждый день.

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Этот драйв помогает доносить идеи для совместной работы с клубом, персоналом, футболистами. Каждый должен чувствовать, что является частью этих идей. Каждый должен иметь возможность высказывать свои предложения и чувствовать свое участие в рабочем процессе", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, 1 июня Тоттенхэм сыграет в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.