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Почеттіно: Фінал Ліги чемпіонів не був ціллю Тоттенхема

28 травня 23:49 111 Читать на русском
Почеттіно: Фінал Ліги чемпіонів не був ціллю Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / Getty Images

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про готовність своєї команди до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

 

"Чи був фінал Ліги чемпіонів нашою метою на початку сезону? Безумовно ні. Але була мета вигравати кожен матч. Долати кожен бар'єр. Докладати максимум зусиль, щоб знати: ми зробили все що могли. Думаю, це і привело нас до фіналу.

Почеттіно вважає, що Тоттенхем перебуває на вершині футбольного світу

На нас чекає один з найкращих матчів, в яких тільки можна взяти участь. Я думаю, що таких всього два – фінал чемпіонату світу і фінал Ліги чемпіонів.

Це не Почеттіно проти Клоппа і не тактична битва. Тут все вирішуватимуть емоції", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 1 червня в Мадриді на Ванда Метрополітано Тоттенхем зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Тоттенхем – Ліверпуль: статистика протистоянь фіналістів Ліги чемпіонів 2018/19

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Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Ліверпуль
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