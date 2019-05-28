Почеттіно: Фінал Ліги чемпіонів не був ціллю Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про готовність своєї команди до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Чи був фінал Ліги чемпіонів нашою метою на початку сезону? Безумовно ні. Але була мета вигравати кожен матч. Долати кожен бар'єр. Докладати максимум зусиль, щоб знати: ми зробили все що могли. Думаю, це і привело нас до фіналу.

Почеттіно вважає, що Тоттенхем перебуває на вершині футбольного світу

На нас чекає один з найкращих матчів, в яких тільки можна взяти участь. Я думаю, що таких всього два – фінал чемпіонату світу і фінал Ліги чемпіонів.

Це не Почеттіно проти Клоппа і не тактична битва. Тут все вирішуватимуть емоції", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 1 червня в Мадриді на Ванда Метрополітано Тоттенхем зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Тоттенхем – Ліверпуль: статистика протистоянь фіналістів Ліги чемпіонів 2018/19