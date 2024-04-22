Ливерпуль рискует "проспать" сенсационного тренера – экс-клуб Ярмоленко обгоняет "красных"
Вопрос о преемнике Юргена Клоппа в тренерском кресле Ливерпуля остается открытым.
Фаворитом для "красных" выглядел Рубен Аморим, однако никаких официальных документов стороны еще не подписывали. Более того, сейчас назначение 39-летнего португальца кажется маловероятным, утверждает инсайдер Дэвид Орнштейн.
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Зато Вест Хэм решил не медлить и уже провел переговоры с представителями Аморима. Бывший клуб Андрея Ярмоленко не исключает уход Дэвида Мойеса, контракт которого завершается летом.
В шорт-листе Вест Хэма также находится Хулен Лопетеги, но сначала лондонцы хотят попробовать пригласить Аморима.
Молодой португалец имеет за плечами несколько успешных сезонов во главе Спортинга и в этом году ведет команду к "золотому дублю". Английские СМИ сообщали, что в контракте Аморима есть клаусула на 15 млн евро.
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