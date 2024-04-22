Фаворитом для "красных" выглядел Рубен Аморим, однако никаких официальных документов стороны еще не подписывали. Более того, сейчас назначение 39-летнего португальца кажется маловероятным, утверждает инсайдер Дэвид Орнштейн.

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Зато Вест Хэм решил не медлить и уже провел переговоры с представителями Аморима. Бывший клуб Андрея Ярмоленко не исключает уход Дэвида Мойеса, контракт которого завершается летом.

До слова, вже 24 квітня Ліверпуль проведе дербі на полі Евертона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: впевнена перемога команди Клоппа. Успіх Ліверпуля оцінюють коефіцієнтом 1,47, а на Миколенка і компанію аж 6,25. Нічия – 5,02. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,48, а на відповідний тотал менше – за 2,67.

В шорт-листе Вест Хэма также находится Хулен Лопетеги, но сначала лондонцы хотят попробовать пригласить Аморима.

Молодой португалец имеет за плечами несколько успешных сезонов во главе Спортинга и в этом году ведет команду к "золотому дублю". Английские СМИ сообщали, что в контракте Аморима есть клаусула на 15 млн евро.

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