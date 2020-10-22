"Потрібно думати об'єктивно і розуміти, що в цій групі одне верхнє місце вже належить Реалу. Чесно кажучи, перемога Шахтаря в Мадриді мені не надто подобається, але я знав про труднощі, які могли виникнути у Реала. Ми зустрічалися з Шахтарем кілька місяців тому – вони мають багато хороших виконавців у грі один на один. Їм вдалося перемогти Реал навіть з кількома серйозними втратами.

Інтер – Борусія М – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Що ж до нашого матчу, то я переглянув статистику і зрозумів, що Борусія забила нам два м'ячі з двох ударів у площину. Не пам'ятаю жодного сейву Ханадановіча. Важко коментувати цей результат. Ми грали у хорошому темпі, але німецькі команди також готові до такого", – наводить слова Конте Sempre Inter.

Додамо, що вже у наступному турі (27 жовтня) Інтер зіграє на виїзді проти Шахтаря, а Борусія М прийматиме Реал.

Інтер розписав вогняну нічию з Борусією М і залишив Шахтар лідером групи Ліги чемпіонів