Выяснение итогов дуэли команды решили перенести на второй тайм, ограничившись в первой половине лишь несколькими нереализованными опасными возможностями.

Мюнхенский разгром в видеообзоре матча Бавария – Атлетико

На 49-й минуте Лукаку точным ударом с нескольких метров завершил затяжную атаку "нерадзурри". Однако, "жеребцы" забили в ответ дважды. Сначала Бенсебаини уверенно пробил с 11-метровой отметки после фола против Тюрама. А на 84-й Хофманн переиграл Хандановича в ближнем бою после разрезной передачи с собственной половины. Однако на последней минуте Интер спас Лукаку – бельгиец буквально занес мяч в ворота после подачи углового.

Интер расписал огненную ничью с Боруссией М и оставил Шахтер лидером группы Лиги чемпионов