Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти

Голкипер Шахтера Андрей Пятов вновь продемонстрировал свое умение отражать пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

На 15-й минуте отчетного поединка Сергей Кривцов нарушил правила против Йосипа Иличича в собственной штрафной. Однако Пятов парировал удар словенца с 11-метровой отметки.

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Для 35-летнего голкипера это уже 5-й отраженный пенальти в основное время матчей Лиги чемпионов. Ни один голкипер не достиг такого показателя с момента дебюта Пятова в ЛЧ (сезон-2006/07), сообщает Marca.

В 2011-м году Андрею удалось парировать пенальти в матче с Ромой, в 2014-м – с Порту, в 2015-м – с Мальме, в 2017-м – Манчестер Сити. Всего в Лиге чемпионов Пятов провел 78 матчей, в которых пропустил 108 голов.

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