Как известно, на этой неделе стартовал групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м туре престижного еврокубка Динамо дома расписало ничью с Бенфикой (0:0), а Шахтер на выезде уступил Шерифу (0:2).

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Наименее эффективным среди всех 32-х голкиперов стал представитель Шахтера Андрей Пятов. 37-летний "горняк" по данным InStat заработал всего 222 балла.

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У Антонио Адана, который стал предпоследним, 229 баллов. К слову, испанский кипер Спортинга пропустил в матче с Аяксом 5 голов. Голкипер Динамо Денис Бойко занял в рейтинге 15-ю строчку.

Напомним, во 2-м туре ЛЧ Динамо на выезде встретится с мюнхенской Баварией, а Шахтер дома примет миланский Интер.

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