Голкипер Шахтера Андрей Пятов вписал свое имя в историю антидостижений Лиги чемпионов.

Шахтер проиграл Шерифу (0:2), и для голкипера "горняков" Андрея Пятова этот матч стал 27-м подряд в самом престижном клубном турнире, где он пропустил.

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Эта серия является второй худшей в истории ЛЧ, украинец в этом антирейтинге уступает только российскому вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву (43 матча). В общем Андрей провел в Лиге чемпионов 70 поединков, из которых только 16 были "сухими". Последний раз вратарь Шахтера сыграл на 0 в ЛЧ в далеком 2015-м против Баварии (0:0).

По количеству пропущенных мячей Пятов также среди лидеров (120), украинец уступает только легенде Реала Икер Касильяс (203).

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