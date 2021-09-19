Як відомо, цього тижня стартував груповий етап Ліги чемпіонів. У 1-му турі найпрестижнішого євротурніру Динамо вдома розписало нічию з Бенфікою (0:0), а Шахтар на виїзді поступився Шерифу (0:2).

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Найменш ефективним серед всіх 32-х голкіперів став представник Шахтаря Андрій Пятов. 37-річний "гірник" за даними InStat заробив лише 222 бали.

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У Антоніо Адана, який став передостаннім, 229 балів. До слова, іспанський кіпер Спортінга пропустив у матчі з Аяксом 5 голів. Голкіпер Динамо Денис Бойко посів у рейтингу 15-ту сходинку.

Нагадаємо, у 2-му турі ЛЧ Динамо на виїзді зустрінеться з мюнхенською Баварією, а Шахтар прийматиме міланський Інтер.

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