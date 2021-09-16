Шахтар програв Шерифу (0:2), і для голкіпера "гірників" Андрія Пятова цей матч став 27-м поспіль у найпрестижнішому клубному турнірі, де він пропустив.

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Ця серія є другою найгіршою в історії ЛЧ, українець у цьому антирейтингу поступається лише російському воротарю ЦСКА Ігорю Акінфєєву (43 матчі). Загалом Андрій провів у Лізі чемпіонів 70 поєдинків, з яких лише 16 були "сухими". Востаннє воротар Шахтаря відіграв на 0 в ЛЧ у далекому 2015-му проти Баварії (0:0).

За кількістю пропущених м'ячів Пятов також серед лідерів (120), українець поступаєтьсь лише легенді Реала Ікер Касільясу (203).

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