Капитан Шахтера Андрей Пятов не делает трагедии из поражения от Шерифа (0:2) в ЛЧ.

"Сказать, что мы плохо играли? Нет, мы создавали удары, и угловые, нагнетали. Но это футбол, где-то не залетело, а где бы влетело, наверное, уверенность бы почувствовали. Здесь игра может перевернуться в любой момент.

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Если ты получаешь уверенность, забивая гол, конечно, то уже по-другому. А так видите, мяч не шел в ворота. Мы уже начинали нервничать. Допустили ошибку, пропустили второй гол и все", – цитирует Пятова сайт УЕФА.

Напомним, в группе D Шериф и Реал возглавляют квартет с тремя очками, Интер и Шахтер на 3-м и 4-м местах соответственно.

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