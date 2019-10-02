Пятов попал в символическую сборную игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал одним из главных героев победы над Аталантой во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Высокий уровень игры вратаря "горняков" отметил и авторитетный портал WhoScored.

Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти

Именно Пятов стал лучшим вратарем по итогам игрового дня в Лиге чемпионов. За свое выступление 35-летний страж ворот Шахтера получил 8,42 балла из десяти максимальных. Голкипер сборной Украины неоднократно спасал дончан по ходу матча, а в первом тайме отразил пенальти от Йосипа Иличича.

Напомним, после двух туров Шахтер делит второе место группы С с Динамо Загреб. Уже 22 октября в Харькове состоится очный матч между хорватами и чемпионом Украины.

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