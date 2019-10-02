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Пятов попал в символическую сборную игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

16:55 0 Читати українською
Пятов попал в символическую сборную игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored
Андрей Пятов / Getty Images

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал одним из главных героев победы над Аталантой во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

Высокий уровень игры вратаря "горняков" отметил и авторитетный портал WhoScored.

Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти

Именно Пятов стал лучшим вратарем по итогам игрового дня в Лиге чемпионов. За свое выступление 35-летний страж ворот Шахтера получил 8,42 балла из десяти максимальных. Голкипер сборной Украины неоднократно спасал дончан по ходу матча, а в первом тайме отразил пенальти от Йосипа Иличича.

Напомним, после двух туров Шахтер делит второе место группы С с Динамо Загреб. Уже 22 октября в Харькове состоится очный матч между хорватами и чемпионом Украины.

Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный Малиновский

blog_ava
Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный Малиновский
00:55
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Теги
Аталанта - Шахтер Шахтер Шахтер Лига чемпионов Андрей Пятов Андрей Пятов
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