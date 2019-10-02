Пятов потрапив до символічної збірної ігрового дня Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов став одним з головних героїв перемоги над Аталантою у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Високий рівень гри воротаря "гірників" відзначив і авторитетний портал WhoScored.
Пятов став лідером Ліги чемпіонів серед чинних футболістів за кількістю відбитих пенальті
Саме Пятов став найкращим воротарем за підсумками ігрового дня в Лізі чемпіонів. За свій виступ 35-річний страж воріт Шахтаря отримав 8,42 бала з десяти максимальних. Голкіпер збірної України неодноразово рятував донеччан упродовж матчу, а в першому таймі відбив пенальті від Йосіпа Ілічіча.
Нагадаємо, після двох турів Шахтар ділить другу сходинку групи С з Динамо Загреб. Вже 22 жовтня у Харкові відбудеться очний матч між хорватами і чемпіоном України.
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