Пирло выделил ключевые задачи в матче против Ференцвароша – тренер Ювентуса не беспокоится из-за очков
Наставник Ювентуса Андреа Пирло рассказал о подготовке команды к матчу 3 тура ЛЧ против Ференцвароша.
"Очки всегда будут важны, но для нас главное – развивать проект. Мы должны уделить большое внимание контролю мяча, мы должны доминировать. Это сохраняет дополнительные силы для победы.
Ференцварош – Ювентус: Ребров готов сыграть против Роналду в Лиге чемпионов
Дибала готов, с ним все в порядке. У него могла накопиться усталость после трех матчей подряд, это нормально. Возможно, он получит отдых. Не важно, кто выходит на поле, наша модель и план игры остаются неизменными", – приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, матч Ференцварош – Ювентус состоится завтра (4 ноября), начало в 22:00. Сейчас в активе команды Реброва одно очко, а у туринцев три.
Реал та Інтер у гонитві за Шахтарем, Ребров складає іспит Ювентусу, шанс для лідерів збірної України – вершки 3 туру ЛЧ