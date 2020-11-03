Наставник Ювентуса Андреа Пирло рассказал о подготовке команды к матчу 3 тура ЛЧ против Ференцвароша.

"Очки всегда будут важны, но для нас главное – развивать проект. Мы должны уделить большое внимание контролю мяча, мы должны доминировать. Это сохраняет дополнительные силы для победы.

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Дибала готов, с ним все в порядке. У него могла накопиться усталость после трех матчей подряд, это нормально. Возможно, он получит отдых. Не важно, кто выходит на поле, наша модель и план игры остаются неизменными", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, матч Ференцварош – Ювентус состоится завтра (4 ноября), начало в 22:00. Сейчас в активе команды Реброва одно очко, а у туринцев три.

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