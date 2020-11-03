"Для меня большая честь представлять Венгрию и Ференцварош на самом высоком уровне клубного футбола, но это также означает и большую ответственность для нас. Мы готовы сыграть хороший матч, я рад, что будут зрители. Если я не ошибаюсь, почти 20 тисяч болельщиков смогут поддержать нас на трибунах.

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Опыт предыдущих поединков? Матч против киевского Динамо, особенно во втором тайме, может добавить игрокам уверенности. За этот период у нас четыре серьезные матчи, например, мы сыграли в чемпионате против Фехервара через два-три дня после матча против Динамо, поэтому одним из важнейших элементов нашей подготовки является восстановление.

Мы пытались обратить на это внимание и на сегодняшней тренировке. Всем известно, что мы играем против лучших команд Европы, но мои игроки готовы к этому на 100 процентов. Мы в хорошей физической форме, мы подготовлены, все очень хотят испытать себя против таких игроков, как Криштиану Роналду, который, я очень надеюсь, завтра будет на поле, или против Лионеля Месси.

Через три дня после Барселоны мы играли в чемпионате, потом с Динамо, а через несколько дней мы играли с Фехервар. Кроме такой нагрузки, естественно случаются ошибки и игроки действительно устают. В то же время я горжусь командой и игроками, поскольку мы конкурентоспособны как в стране, так и в Европе", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, уже завтра, 4 ноября, Ференцварош украинского тренера будет принимать Ювентус. Начало в 22:00.

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