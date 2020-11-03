Наставник Ювентуса Андреа Пірло розповів про підготовку команди до матчу 3 туру ЛЧ проти Ференцвароша.

"Очки завжди будуть важливі, але для нас головне – розвивати проект. ми повинні приділити велику увагу контролю м'яча, ми повинні домінувати. Це зберігає додаткові сили для перемоги.

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Дибала готовий, з ним все гаразд. У нього могла накопичитися втома після трьох матчів поспіль, це нормально. Можливо, він отримає відпочинок. Не важливо, хто виходить на поле, наша модель і план гри залишаються незмінними", – наводить слова Пірло Football Italia.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Ювентус відбудеться завтра (4 листопада), початок о 22:00. Наразі в активі команди Реброва одне очко, а у туринців три.

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