Пирло остался недоволен игрой Ювентуса, несмотря на убедительную победу над Ференцварошем
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал результат выездной встречи с венгерским Ференцварошем (4:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы довольны результатом в матче с Ференцварошем, но могли бы показать себя гораздо лучше с точки зрения производительности. Мы допустили много ошибок, поэтому нам нужно улучшать свою игру.
Ференцварош – Ювентус – 1:4 – видео голов и обзор матча
Я много разговариваю со своими игроками, но именно они совершают выбор, когда находятся на поле. Они могли бы быть менее эгоистичными и выбить соперника из игры намного раньше.
Мы играем с двумя нападающими и двумя игроками по флангам. Как только мы приведём всех в форму, то сможем оценить, кого использовать вместе. Пока не все были готовы на сто процентов, поэтому считаю нормальным ротировать", – цитирует Пирло издание Goal.
Напомним, Ювентус в третьем туре самого престижного еврокубка уверенно победил Ференцварош на его поле 4:1. В параллельном матче Динамо на выезде уступило Барселоне 1:2. В турнирной таблице группы G на экваторе соревнования лидируют каталонцы с девятью очками, вторыми с шестью пунктами идут туринцы. Динамо и Ференцварош с одним баллом замыкают квартет.
Ювентус легко разгромил Ференцварош – команда Реброва не дала забить Роналду, героями стали Мората и Дибала