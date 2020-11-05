"Мы довольны результатом в матче с Ференцварошем, но могли бы показать себя гораздо лучше с точки зрения производительности. Мы допустили много ошибок, поэтому нам нужно улучшать свою игру.

Ференцварош – Ювентус – 1:4 – видео голов и обзор матча

Я много разговариваю со своими игроками, но именно они совершают выбор, когда находятся на поле. Они могли бы быть менее эгоистичными и выбить соперника из игры намного раньше.

Мы играем с двумя нападающими и двумя игроками по флангам. Как только мы приведём всех в форму, то сможем оценить, кого использовать вместе. Пока не все были готовы на сто процентов, поэтому считаю нормальным ротировать", – цитирует Пирло издание Goal.

Напомним, Ювентус в третьем туре самого престижного еврокубка уверенно победил Ференцварош на его поле 4:1. В параллельном матче Динамо на выезде уступило Барселоне 1:2. В турнирной таблице группы G на экваторе соревнования лидируют каталонцы с девятью очками, вторыми с шестью пунктами идут туринцы. Динамо и Ференцварош с одним баллом замыкают квартет.

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