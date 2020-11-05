"Ми задоволені результатом у матчі з Ференцварошем, але могли б показати себе набагато краще з точки зору продуктивності. Ми припустились багатьох помилок, тому нам потрібно покращувати свою гру.

Ференцварош – Ювентус – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Я багато розмовляю зі своїми гравцями, але саме вони роблять вибір, коли перебувають на полі. Вони могли б бути не такими егоїстичними і вибити суперника з гри набагато раніше.

Ми граємо з двома нападниками і двома гравцями на флангах. Як тільки ми приведемо всіх у форму – зможемо оцінити, кого використовувати разом. Ще не всі були готові на сто відсотків, тому вважаю нормальним проводити ротацію", – цитує Пірло видання Goal.

Нагадаємо, Ювентус у третьому турі найпрестижнішого євротурніру впевнено переміг Ференцварош на його полі 4:1. У паралельному матчі Динамо на виїзді поступилось Барселоні 1:2. У турнірній таблиці групи G на екваторі змагання лідирують каталонці з дев'ятьма очками, другими з шістьма пунктами йдуть туринці. Динамо та Ференцварош з одним балом замикають квартет.

Ювентус легко розгромив Ференцварош – команда Реброва не дала забити Роналду, героями стали Мората і Дибала