Пике откровенно рассказал о своих шансах сыграть в Эль Класико после проблем в матче против Наполи

Защитник Барселоны Жерар Пике не смог доиграть матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Кике Сетьену в компенсированное время пришлось заменить лидера обороны из-за проблем с лодыжкой, информирует Sport.es.

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К счастью, Пике удалось избежать серьезной травмы. Испанец спокойно покидал стадион, не хромая, и даже успел перекинуться несколькими словами с журналистами. Лидер Барселоны заверил, что чувствует себя хорошо и надеется помочь команде в битве против Реала. Уже 1 марта каталонцам придется ехать на Сантьяго Бернабеу в рамках 26 тура Примеры.

Напомним, в матче против Наполи пару центрбеков Барселоны составили Пике и Умтити. После проблем испанца на поле появился Клеман Лангле.

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