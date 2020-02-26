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Піке відверто розповів про свої шанси зіграти в Ель Класіко після проблем у матчі проти Наполі

09:57 562 Читать на русском
Піке відверто розповів про свої шанси зіграти в Ель Класіко після проблем у матчі проти Наполі
Жерар Піке / Reuters

Захисник Барселони Жерар Піке не зміг дограти матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Кіке Сетьєну в компенсований час довелося замінити лідера оборони через проблеми з щиколоткою, інформує Sport.es.

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На щастя, Піке вдалося уникнути серйозної травми. Іспанець спокійно покидав стадіон, не кульгаючи, і навіть встиг перекинутися кількома словами з журналістами. Лідер Барселони запевнив, що почувається добре та сподівається допомогти команді у битві проти Реала. Вже 1 березня каталонцям доведеться їхати на Сантьяго Бернабеу в рамках 26 туру Прімери.

Нагадаємо, у матчі проти Наполі пару центрбеків Барселони склали Піке та Умтіті. Після проблем іспанця на полі з'явився Клеман Лангле.

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Ліга чемпіонів Барселона Барселона Наполі - Барселона Жерар Піке Жерар Піке
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