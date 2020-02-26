Піке відверто розповів про свої шанси зіграти в Ель Класіко після проблем у матчі проти Наполі

Захисник Барселони Жерар Піке не зміг дограти матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Кіке Сетьєну в компенсований час довелося замінити лідера оборони через проблеми з щиколоткою, інформує Sport.es.

Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На щастя, Піке вдалося уникнути серйозної травми. Іспанець спокійно покидав стадіон, не кульгаючи, і навіть встиг перекинутися кількома словами з журналістами. Лідер Барселони запевнив, що почувається добре та сподівається допомогти команді у битві проти Реала. Вже 1 березня каталонцям доведеться їхати на Сантьяго Бернабеу в рамках 26 туру Прімери.

Нагадаємо, у матчі проти Наполі пару центрбеків Барселони склали Піке та Умтіті. Після проблем іспанця на полі з'явився Клеман Лангле.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони