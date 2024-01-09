Бывший защитник Барселоны и сборной Испании в соцсетях сообщил о начале тренерской карьеры, не уточнив, о каком клубе идет речь.

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"Настал новый год, и я, хорошо подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз – не как игрок. Я буду тренером. Более подробную информацию сообщу в конце недели", – написал 36-летний Пике в Twitter.

Напомним, испанский защитник завершил карьеру посреди сезона 2022/23 – в ноябре 2022 года. В составе Барселоны Жерар Пике сыграл 616 матчей, забил 53 гола и отдал 13 ассистов. Выиграл 9 титулов чемпиона Испании, 4 раза – ЛЧ, а в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы. Сейчас звездный экс-футболист активно пиарит собственную лигу, а также является президентом клуба Андорра.

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