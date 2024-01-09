Знаменитий екс-капітан Барселони Жерар Піке, який завершив кар'єру футболіста більше року тому, зробив гучну заяву.

Колишній захисник Барселони і збірної Іспанії у соцмережах повідомив про початок тренерської кар'єри, не уточнивши, про який клуб іде мова.

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"Настав новий рік, і я, добре подумавши, вирішив повернутися у футбол. Я дуже сумую за ним. Цього разу – не як гравець. Я буду тренером. Детальнішу інформацію повідомлю наприкінці тижня", – написав 36-річний Піке у Twitter.

Нагадаємо, іспанський захисник завершив кар'єру посеред сезону 2022/23 – у листопаді 2022 року. У складі Барселони Жерар Піке зіграв 616 матчів, забив 53 голи і віддав 13 асистів. Виграв 9 титулів чемпіона Іспанії, 4 рази – ЛЧ, а у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу та Європи. Зараз зірковий екс-футболіст активно піарить власну лігу, а також є президентом клубу Андорра.

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