"Я разделил бы игру на два тайма – первый и второй. Первый тайм в исполнении моей команды – это был антифутбол, и повезло, что только один мяч пропустили. Во втором тайме совсем другая игра – начали контролировать мяч и начали играть в футбол, который мне хотелось бы видеть и который мы умеем.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Поэтому таков результат, что мы смогли в конце игры забить ответный мяч и сравнять счет. Для нас это хороший результат – мы играли на выезде с вице-чемпионом Украины. Добились ничейного результата, и каждое очко в копилку дорогого стоит. Тем более что группа у нас была очень тяжелой. Я в принципе доволен вторым таймом, но очень расстроен первым.

Даже работая здесь, в Украине, когда я был главным тренером Зари, всегда игры с Шахтером и Динамо были топ-матчами. Они для меня всегда приносили внутренний драйв, потому что всегда хочется сыграть против таких команд на таком же высоком уровне, чтобы получить положительный результат. Взять четыре очка в группе Лиги чемпионов против Шахтера — это дорогого стоит и это для меня память на всю жизнь. Я очень счастлив, что так сложилось. Тем более, мы заняли третье место и двигаемся дальше и выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Замена вратаря в Шахтере – знак неуважения к сопернику? Это право Де Дзерби. Мне какая разница, кого он меняет? Это нормально, но я думаю, что Шахтер уже поверил в победу, а мы смогли воспользоваться нашей атакой и сравнять счет. Респект моим ребятам. То, что он сделал, это больше вопрос к нему, а не ко мне.

Повторюсь, в первом тайме была катастрофа – никакого удовольствия. Я рад, что игроки услышали меня в раздевалке и на второй тайм вышла совсем другая команда. Да, как мы играли в первом тайме — это не удовольствие, а может, скажу грубо — порнография", – отметил Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

К слову, Шериф Вернидуба не позволил Шахтеру добиться первой победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 (1:1), забив решающий гол на 90+3 минуте.

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу