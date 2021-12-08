"Я розділив би гру на два тайми — перший і другий. Перший тайм у виконанні моєї команди – це був антифутбол і пощастило, що тільки один м'яч пропустили. У другому таймі зовсім інша гра – почали контролювали м'яч і почали грати в той футбол, який мені хотілося б бачити і який ми вміємо.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тому такий результат, що ми змогли в кінці гри забити м'яч у відповідь і зрівняти рахунок. Для нас це добрий результат – ми грали на виїзді з віце-чемпіоном України. Досягнули нічийного результату, і кожне очко в скарбничку дорогого коштує. Тим більше, що група у нас була дуже важкою. Я в принципі задоволений другим таймом, але дуже засмучений першим.

Навіть працюючи тут в Україні, коли я був головним тренером Зорі, то завжди ігри із Шахтарем та Динамо були топ-матчами. Вони для мене завжди приносили внутрішній драйв, тому що завжди хочеться зіграти проти таких команд на тому ж високому рівні, щоб здобути позитивний результат. Взяти чотири очки у групі Ліги чемпіонів проти Шахтаря — це дорогого варте і це для мене пам'ять на все життя. Я дуже щасливий, що так склалося. Тим більше, ми посіли третє місце і рухаємось далі і виступатимемо у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Заміна воротаря у Шахтарі — знак неповаги до суперника? Це право Де Дзербі. Мені яка різниця, кого він змінює? Це нормально, але гадаю, що Шахтар уже повірив у перемогу, а ми змогли скористатися нашою атакою та зрівняти рахунок. Респект моїм хлопцям. Те, що він зробив, це більше питання до нього, а не до мене.

Повторюся, у першому таймі була катастрофа – жодного задоволення. Я радий, що гравці почули мене в роздягальні та на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Так, як ми грали в першому таймі — це не задоволення, а може, скажу грубо — порнографія", – зазначив Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

До слова, Шериф Вернидуба не дозволив Шахтарю здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 (1:1), забивши вирішальний гол на 90+3 хвилині.

Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом – "гірники" завершили виступи в ЛЧ, не вигравши жодного матчу