Руководство Реала в очередной раз убедилось в необходимости удерживать Андрея Лунина на длительный срок.

Выступление украинца в четвертьфинале ЛЧ против Манчестер Сити (1:1; 4:3 в серии пенальти) подтолкнуло Флорентино Переса сразу говорить о продлении контракта, утверждает DefensaCentral. Лунин отразил два пенальти в послематчевой серии и вывел "сливочных" в полуфинал ЛЧ.

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Действующий контракт Андрея завершается летом 2025-го, но на столе уже есть новый с повышением зарплаты. После великолепной игры украинца на Этихаде Перес однозначно заявил ближайшему окружению: "Его надо продолжать".

Лунин очень счастлив в Реале, однако тень суперзвездного Тибо Куртуа не дает уверенности на длинную дистанцию. Если после тяжелых травм колен бельгиец вернется на привычный уровень, то Андрей рискует снова надолго засесть в запас. Впрочем, источник пророчит смелое решение украинца – подписать новый контракт и бросить вызов одному из лучших голкиперов поколения.

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