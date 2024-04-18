Виступ українця у чвертьфіналі ЛЧ проти Ман Сіті (1:1; 4:3 в серії пенальті) підштовхнув Флорентіно Переса відразу говорити про продовження контракту, стверджує DefensaCentral. Лунін відбив два пенальті у післяматчевій серії і вивів "вершкових" до півфіналу ЛЧ.

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Чинний контракт Андрія завершується влітку 2025-го, але на столі вже є новий з підвищенням зарплатні. Після чудової гри українця на Етіхаді Перес однозначно заявив найближчому оточенню: "Його треба продовжувати".

Лунін дуже щасливий у Реалі, проте тінь суперзіркового Тібо Куртуа не дає впевненості на довгу дистанцію. Якщо після важких травм колін бельгієць повернеться на звичний рівень, то Андрій ризикує знову надовго засісти в запас. Втім, джерело пророкує сміливе рішення українця – підписати новий контракт і кинути виклик одному з найкращих голкіперів покоління.

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