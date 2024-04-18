Андрей Лунин своим выступлением в четвертьфинале ЛЧ против Ман Сити (1:1; 4:3 в серии пенальти) поразил даже прямого конкурента.

Тибо Куртуа продолжает лечить колено, давая украинцу шанс сверкать. Бельгиец лаконично прокомментировал выход Реала в полуфинал благодаря двум сейвам Лунина в послематчевой серии пенальти.

"Vamoooos!!! Grande Lunin. (Вперед!!! Великий Лунин)", – написал Куртуа в соцсетях.

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Напомним, бельгиец серьезно травмировал колено перед началом сезона и привел к конкуренции Лунина с Кепой. Андрей ее уверенно выиграл. Куртуа должен был полностью восстановиться в марте, но травмировал другое колено. После операции Тибо пророчили минимум 2 месяца реабилитации, а Лунину – роль первого номера до конца сезона. Впрочем, Куртуа уверял, что должен вернуться в общую группу в конце апреля.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Реал вышел на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 8 мая в Мадриде.

Vamoooos!!! Grande Lunin — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Манчестер Сити