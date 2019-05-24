Перес не позволил Тоттенхэму переночевать на базе Реала перед финалом Лиги чемпионов

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о подготовке своей команды к решающему матчу Лиги чемпионов.

Перед поединком против Ливерпуля лондонцы будут тренироваться на базе мадридского Реала.

"Перед финалом мы занимаемся в Вальдебебасе, но не ночуем здесь. Мы просили, но Флорентино Перес нам отказал. Он сказал:" Сможешь оставаться здесь, если будешь тренировать Реал".

"Ливерпуль покупает игроков по 70 миллионов, а мы даже одного не подписали", – Почеттино оценил шансы команд в финале ЛЧ

Тренировать Реал? У меня нет других целей, кроме как работать в Тоттенхэме. Я не решаюсь мечтать в долгосрочной перспективе. Футбол приведет туда, куда ты заслуживаешь", – цитирует Почеттино Marca.

Ранее пресса называла аргентинца одним из главных претендентов на пост тренера Реала, но "сливочные" сделали ставку на Зинедина Зидана.

Испанцы намекнули, где Лунин и Кравец окажутся в сезоне 2019/20 – Реал может многое изменить для игроков сборной Украины