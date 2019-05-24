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Перес не дозволив Тоттенхему переночувати на базі Реала перед фіналом Ліги чемпіонів

13:25 1055 Читать на русском
Перес не дозволив Тоттенхему переночувати на базі Реала перед фіналом Ліги чемпіонів
Флорентіно Перес / Reuters

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про підготовку своєї команди до вирішального матчу Ліги чемпіонів.

Перед поєдинком проти Ліверпуля лондонці будуть тренуватися на базі мадридського Реала.

"Перед фіналом ми займаємося в Вальдебебасі, але не ночуємо тут. Ми просили, але Флорентіно Перес нам відмовив. Він сказав: "Зможеш залишатися тут, якщо будеш тренувати Реал".

"Ліверпуль купує гравців по 70 мільйонів, а ми навіть одного не підписали", – Почеттіно оцінив шанси команд у фіналі ЛЧ

Тренувати Реал? У мене немає інших цілей, окрім як працювати в Тоттенхемі. Я не наважуюся мріяти в довгостроковій перспективі. Футбол приведе туди, куди ти заслуговуєш", – цитує Почеттіно Marca.

Раніше преса називала аргентинця одним з головних претендентів на посаду тренера Реала, але "вершкові" зробили ставку на Зінедіна Зідана.

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Теги
Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем Тоттенхем Флорентіно Перес
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