Перес не дозволив Тоттенхему переночувати на базі Реала перед фіналом Ліги чемпіонів

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про підготовку своєї команди до вирішального матчу Ліги чемпіонів.

Перед поєдинком проти Ліверпуля лондонці будуть тренуватися на базі мадридського Реала.

"Перед фіналом ми займаємося в Вальдебебасі, але не ночуємо тут. Ми просили, але Флорентіно Перес нам відмовив. Він сказав: "Зможеш залишатися тут, якщо будеш тренувати Реал".

"Ліверпуль купує гравців по 70 мільйонів, а ми навіть одного не підписали", – Почеттіно оцінив шанси команд у фіналі ЛЧ

Тренувати Реал? У мене немає інших цілей, окрім як працювати в Тоттенхемі. Я не наважуюся мріяти в довгостроковій перспективі. Футбол приведе туди, куди ти заслуговуєш", – цитує Почеттіно Marca.

Раніше преса називала аргентинця одним з головних претендентів на посаду тренера Реала, але "вершкові" зробили ставку на Зінедіна Зідана.

Іспанці натякнули, де Лунін і Кравець гратимуть в сезоні 2019/20 – Реал може багато змінити для гравців збірної України