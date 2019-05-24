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"Ливерпуль покупает игроков по 70 миллионов, а мы даже одного не подписали", – Почеттино оценил шансы команд в финале ЛЧ

09:48 50 Читати українською
"Ливерпуль покупает игроков по 70 миллионов, а мы даже одного не подписали", – Почеттино оценил шансы команд в финале ЛЧ
Маурисио Почеттино / Reuters

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что Юрген Клопп имеет значительно больше ресурсов для достижения высоких результатов.

 

Наставник "шпор" рассказал о своих ожиданиях перед решающим матчем Лиги чемпионов.

"На подготовку к финалу у нас три недели, поэтому я спокоен. Результат финала определится эмоциональной составляющей, а не тактической дуэлью Почеттино и Клоппа.

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Ливерпуль нацеливался на победу в Лиге чемпионов и АПЛ. Нашей же целью было провести сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов.

Кейн очень важный игрок, но он будет играть, только если будет готов на 100%. Он хорошо восстанавливается, мы надеемся, он сможет нам помочь. Мы настроены положительно.

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Игрока сложно спрашивать, он всегда скажет, что готов, как делал и я. Опыт подсказывает, что он может лгать", – сказал Почеттино для Marca.

Напомним, финальный поединок за звание победителя Лиги чемпионов состоится 1 июня на мадридском стадионе Ванда Метрополитано.

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Тоттенхэм - Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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