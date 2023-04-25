Контракт Мессі з ПСЖ завершується наступного літа. Наприкінці минулого року між сторонами було досягнуто усної згоди стосовно продовження угоди. Але зараз під час більш конкретних переговорів щось пішло не так.

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Як інформує Le Parisien, заминка виникла через вимоги аргентинця щодо зарплати. Повідомляється, що представники гравця наполягають на підвищенні окладу після перемоги Мессі на ЧС-2022. ПСЖ планував продовжити контракт із Лео на тих самих умовах.

Раніше повідомлялося, що Мессі не поспішає продовжувати контракт із парижанами через невпевненість у майбутньому проєкті ПСЖ. Керівництво клубу досі не визначилося з тим, хто тренуватиме команду наступного сезону.

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