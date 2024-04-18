"Анчелотти находит способ для многих из нас играть свободно. Есть команды, которые более структурированы в своем стиле и манере игры, это очень интересно наблюдать, но это одна из наших самых сильных сторон. Он человек, который заставляет тебя чувствовать себя спокойно и уверенно перед игрой.

Ман Сити – Реал: УЕФА проигнорировал Лунина в выборе лучшего игрока матча – Триумфатор сам упомянул украинца

Я думаю, что мы сыграли очень похоже на первый матч. Некоторые из нас выполняли непривычные для себя роли. Мне пришлось больше прессинговать. Затем, когда мы получили мяч обратно, это было тяжело, потому что я был очень высоко. Нам пришлось внести некоторые коррективы и пожертвовать собой, и команда блестяще с этим справилась. Они также великолепно действовали со скамейки запасных, и мы сделали это. Мы выполнили свою работу.

Волнуюсь? Нет, Я всегда уверен в наших силах. Перед игрой все считали Манчестер Сити фаворитом и видели их в финале. Нам не о чем волноваться, мы уважаем их талант и их качество, и мы должны быть такими же сосредоточенными, как и сегодня.

Это облегчение. Мы много вложили в игру. В конце она была практически мертвой. Знаете, я играл против Сити раньше, ты уже близок к тому, чтобы получить что-то, и это как они забирают это у тебя. Ты должен очень много работать, чтобы победить их. Выиграть – было большой наградой

Давление? Я чувствую больше ответственности, чем давления. Если ты хочешь перейти в такой клуб, как Мадрид, если ты хочешь сделать этот шаг, ты должен предположить, что тебя будут критиковать, что ты будешь в центре внимания. Если вы здесь, то, вероятно, это потому, что вы знаете, как справиться с давлением, поэтому доверьтесь процессу.

Я никогда не могла представить, что все будет именно так. Дело не в результатах, не в голах, а в том, что я чувствую, играя за этот клуб", – цитирует полузащитника AS.

Напомним, что Реал одержал победу над Манчестер Сити во втором матче 1/4 ЛЧ по пенальти. Мадридцы в полуфинале сыграют против Баварии.

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити