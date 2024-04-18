"Анчелотті знаходить спосіб для багатьох з нас грати вільно. Є команди, які більш структуровані у своєму стилі та манері гри, це дуже цікаво спостерігати, але це одна з наших найбільших сильних сторін. Він людина, яка змушує тебе відчувати себе спокійно і впевнено перед грою.

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Я думаю, що ми зіграли дуже схоже на перший матч. Дехто з нас виконував незвичні для себе ролі. Мені довелося більше пресингувати. Потім, коли ми отримали м'яч назад, це було важко, тому що я був дуже високо. Нам довелося внести деякі корективи та пожертвувати собою, і команда блискуче з цим впоралася. Вони також чудово діяли з лави запасних, і ми зробили це. Ми виконали свою роботу.

Хвилююся? Ні, я завжди впевнений у наших силах. Перед грою всі вважали Манчестер Сіті фаворитом і бачили їх у фіналі. Нам немає про що хвилюватися, ми поважаємо їхній талант і їхню якість, і ми повинні бути такими ж зосередженими, як і сьогодні.

Це полегшення. Ми багато вклали в гру. Наприкінці вона була практично мертвою. Знаєте, я грав проти Сіті раніше, ти вже близький до того, щоб отримати щось, і це як вони забирають це у тебе. Ти маєш дуже багато працювати, щоб перемогти їх. Виграти – було великою нагородою

Тиск? Я відчуваю більше відповідальності, ніж тиску. Якщо ти хочеш перейти в такий клуб, як Мадрид, якщо ти хочеш зробити цей крок, ти повинен припустити, що тебе будуть критикувати, що ти будеш в центрі уваги. Якщо ви тут, то, ймовірно, це тому, що ви знаєте, як впоратися з тиском, тому довіртеся процесу.

Я ніколи не могла уявити, що все буде саме так. Справа не в результатах, не в голах, а в тому, що я відчуваю, граючи за цей клуб", – цитує півзахисника AS.

Нагадаємо, що Реал здобув перемогу над Манчестер Сіті у другому матчі 1/4 ЛЧ по пенальті. Мадридці у півфіналі зіграють проти Баварії.

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