УЕФА несколько удивил выбором лучшего игрока ответного матча четвертьфинала ЛЧ между Манчестер Сити и Реалом.

Награду забрал полузащитник мадридцев Феде Вальверде. Впрочем, уругваец сам отметил Андрея Лунина, который не раз спасал Реал на протяжении 120 минут игры, а затем двумя сейвами выиграл серию пенальти.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

"Это было невероятное усилие всей команды. Нужно поздравить Лунина. После первого матча его раскритиковали за то, что может произойти с каждым. Сегодня он выстоял, показал ту смелость, которая нужна в Реале, продемонстрировал, какой он фантастический вратарь", – цитирует Вальверде пресс-служба Реала.

Напомним, в полуфинале мадридцы вышли на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 7 мая в столице Испании.

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити